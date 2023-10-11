Немецкие журналисты оценили ситуацию на СВО.

Российские военнослужащие наносят сокрушительные удары по Вооруженным силам Украины собственными артиллерией и минометами, предварительно рассекретив позиции противников при помощи дронов. Соответствующее заявление сделали немецкие журналисты в эфире местного издания Bild. Специалисты пояснили, что российская армия контролирует местность в зоне специальной военной операции за счет беспилотников. Эта аппаратура фиксирует все происходящее на видео, после чего происходит огонь по ВСУ. При этом солдаты киевского режима не могут свободно передвигаться по участку или совершать вылазки без потерь. Авторы программы заметили, что второй большой проблемой для ВСУ является небольшое количество военных, которые идут в бой.

У ВСУ есть огромная проблема. У них все меньше и меньше солдат, способных идти вперед. Мы не понимаем, готовятся ли остальные к большому наступлению или ВСУ просто исчерпали все свои силы эфир телеканала

Ранее американская газета The Washington Post сообщала, что российские силы терзают ВСУ ударными дронами и управляемыми бомбами, которые стали частью развивающейся стратегии страны по использованию недостатков киевского режима в сражениях.

Эксперты прокомментировали поражение партии Шольца на выборах в Баварии и Гессене.

Фото и видео: YouTube / BILD