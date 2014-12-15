Эксперты прокомментировали поражение партии Шольца на выборах в Баварии и Гессене

Главными бенефициарами выборов стали конкуренты СДП из ХДС/ХСС: именно они одержали победу.

Партия Олафа Шольца СДП потерпела поражение на выборах в Баварии и Гессене, получив 8,4% голосов и заняв пятое место в первом случае и 15,1% (третье место во втором. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Эксерты отметили, что главными бенефициарами выборов стали конкуренты СДП из ХДС/ХСС: именно они одержали победу. Кроме того, резко усилились правые течения из "Альтернативы для Германии" (АдГ), получившие третье место в Баварии и второе в Гессене. Поскольку партия Шольца изначально имела шаткое положения в этих землях, победа ХДС/ХСС была ожидаема. Однако СДП явно не ожидала насколько разгромного поражения, перекрывшего даже антирекорд 2018 года, отметили телеграмеры. Таким образом, продемонстрировано негативное отношение немцев к главной партии правящей коалиции. По мнению экспертов, это связано с неспособностью правящей власти защитить интересы страны больно бьют по экономике и благосостоянию граждан.

Будут ли преемники более самостоятельны в своей политике – большой вопрос, однако карт-бланш от населения у них будет, и окошко возможностей для этого приоткроется. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: European Commission