В Ленобласти прошли испытания первого в РФ прототипа электросудна на водороде: мнение экспертов

Испытания были признаны успешными, что даёт разработчикам надежды на последующее внедрение передовой технологии не только в сфере судостроения, но и других отраслях экономики.

На Неве в Ленинградской области провели испытания первого в стране прототипа электросудна на водороде. Модель имеет в своём составе электрохимический генератор, разработанный в России. На новость обратили внимание на Telegram-канале "Мейстер".

Как отметили эксперты, испытания были признаны успешными, что даёт разработчикам надежды на последующее внедрение передовой технологии не только в сфере судостроения, но и других отраслях экономики. Водородная энергетика является предметом исследований во всех технически развитых странах мира. Запасы элемента практически неисчерпаемы, кроме того, его можно добывать электролизом из воды. Также важны высокий КПД и экологичность.

Однако и сложностей с ним немало: он взрывоопасен, делает сталь хрупкой, усложняя хранение и использование топлива, а кроме того – требует разработки принципиально нового оборудования для его применения. И то, что в России подобное оборудование создается и успешно испытывается, не может не радовать – отставать в сфере столь перспективных технологий нельзя. В будущем у водорода есть все шансы занять энергетический Олимп и в этот момент наша страна должна быть поставщиком, а не покупателем изделий и технологий для его использования. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Telegram / Sitronics Group