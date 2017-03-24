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Израиль запросил дополнительную помощь у США: мнение экспертов
Сегодня, 12:06
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Израиль запросил дополнительную помощь у США: мнение экспертов

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Израиль и США связаны договором о военном сотрудничестве, однако часть электората демократов настроена пропалестински, а среди республиканцев преобладают произраильские настроения.

Израиль запросил дополнительную военную помощь у США для урегулирования текущего конфликта. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что Израиль и США связаны договором о военном сотрудничестве, однако часть электората демократов настроена пропалестински, а среди республиканцев преобладают произраильские настроения.

В этих условиях любое решение Байдена вызовет обострение. В случае оказания дополнительной помощи Израилю на него ополчатся его же однопартийцы. В случае отказа от такой помощи республиканцы и по-прежнему сильное израильское лобби объявит его предателем многолетнего союза.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали проект развития опорных сельских территорий в РФ.

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, политика
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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