Эксперты прокомментировали проект развития опорных сельских территорий в РФ

Итоговой задачей проекта станет привлечение молодых специалистов в сельскую местность.

Минсельхоз РФ представил проект развития сельских населённых пунктов, в рамках которого 1,8 тыс. сёл выбраны в качестве опорных. Вокруг них будут выстраивать транспортную, социальную и прочую инфраструктуру. Инициативу оценили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как отмечают эксперты, итоговой задачей проекта станет привлечение молодых специалистов в сельскую местность. По их мнению, это единственный способ заинтересовать новые кадры, так как в противном случае получивший поддержку и отработавший положенный срок специалист уедет в город. При этом, согласно задумке ведомства, развитие сельских территорий будет происходить с сохранением прежнего уклада и образа жизни, который будет поддержан доступом к современной инфраструктуре.

Это диаметральная противоположность советской программе "агрогородов" – выродившаяся в постройку энного количества безликих "поселков городского типа", представлявших собой обычно группу типовых 3-5-этажек в чистом поле с некоторыми намеками на городскую инфраструктуру. В итоге это приводило к разрушению привычного сельского уклада (ликвидация "неперспективных деревнь"), но и городской возникал в сильно урезанном виде. С учетом того, что этот опыт помнится довольно хорошо, результаты интересно будет сравнить. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV