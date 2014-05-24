Министр нефти и природного газа Индии допустил кризис на энергетическом рынке: мнение экспертов

Пури в сложившейся ситуации призывает к сбалансированию глобальных энергетических рынков.

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури высказал опасение о риске повторения на энергетическом рынке кризиса 2008 года. На это обратил внимание Telegram-канал "Мейстер", цитируя коллег из BRIEF.

Напомним, что речь идёт о времени, когда цена на нефть достигла $134 за баррель. Опасения министра изложены в пресс-релизе индийского ведомства. Они возникли "из-за сокращения добычи, осуществляемого странами ОПЕК и ОПЕК+ с августа 2022 года и далее, фактически около 5% от общего объема мировых запасов нефти было изъято с рынка, что привело к росту цен на сырую нефть на 34% только за последние три месяца".

Пури в сложившейся ситуации призывает к сбалансированию глобальных энергетических рынков путем обеспечения стабилизации цен на сырую нефть на уровне, не превышающем платёжеспособность государств-потребителей.

Ранее РФ предложила Бразилии, Турции и ЮАР участвовать в работе орбитальной станции.

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