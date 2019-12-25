РФ предложила Бразилии, Турции и ЮАР участвовать в работе орбитальной станции: мнение экспертов

У такой инициативы есть несколько причин.

Россия предложила Бразилии, Турции и ЮАР участвовать в работе планируемой орбитальной станции страны. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты подчеркнули, что у такой инициативы есть несколько причин. Во-первых, все названные страны, имея определенные промышленные компетенции, являются космическими державами: проект даст им возможность наработать свой опыт за вознаграждение. Кроме того, станция оценивается в 600 млрд рублей, а это вполне адекватная нагрузка на ресуры, тем более с учетом распределения ее на несколько лет.

Без прицела на дальнейшее развитие пилотируемой космонавтики в части Луны, а в перспективе – Марса и астероидов, орбитальные пилотируемые полеты с долговременным пребыванием имеют немного смысла. Так что осторожно понадеемся, что планы создания новой станции предусматривают именно такое развитие событий. Тратить 600 миллиардов рублей просто чтобы "уйти с МКС" было бы нерационально. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV