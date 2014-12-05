Цены на российскую нефть превышают потолок, установленный G7: мнение экспертов

Ситуация создаёт неприятный для Белого Дома фон в преддверии старта в США президентской избирательной гонки.

В конце прошлой недели цены на российскую нефть превысили потолок, установленный G7, на 30-50%. Глава минфина США Джанет Йеллен отметила, что ограничение "уже не работает так, как хотелось бы". Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты уверены, что ситуация создаёт неприятный для Белого Дома фон в преддверии старта в США президентской избирательной гонки. Это станет поводом для республиканцев в очередной раз выступить с критикой Байдена, а команда нынешнего президента неизбежно будет искать какие-то ходы, которые позволят продемонстрировать избирателям, что санкции работают.

Ранее эксперты оценили развитие российской промышленности в Арктике.

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