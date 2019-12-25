ЕК хочет включить в 22-й пакет санкций рестрикции против нефти РФ

Кая Каллас объявила о законопроектах, которые не ориентируются на решение топливного кризиса в ЕС.

Еврокомиссия и европейская дипломатическая служба хотят включить в пакет санкций против Москвы новые рестрикции против российской нефти. Инициативы одобрены, несмотря на текущий в регионе энергетический кризис. Соответствующее заявление сделала глава внешнеполитической службы и политики безопасности ЕС Кая Каллас, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Эстонка указала на необходимость одобрения нововведений в отношении "теневого флота". Она добавила, что ЕС также намерен "ввести ограничения против ряда компаний и организаций в третьих странах".

Иностранная чиновница не уточнила, когда коллективный Брюссель рассчитывает принять этот пакет. Известно, что одобрения проекта необходимо добиться единогласного мнения в отношении этих мер странами ЕС. Ранее глава Европейкой комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила общественности, что с начала года страны регионального сообщества истратили на импорт энергетических ресурсов на мто миллиардов евро больше, чем за аналогичный период в прошлые годы. При этом цены на природный газ в Европе выросли на 140 процентов, на дизель - на 100 процентов.

Каллас: Саудовская Аравия попросила ЕС усилить миссию ВМС в Красном море.

Фото: European Commission