Эксперты оценили развитие российской промышленности в Арктике

Эксперты отметили, что проект будет осуществлен после строительства мегаверфей в Белокаменке, где строят плавучие заводы водоизмещением в сотни тыс. т.

Промышленность РФ приобрела значительное развитие в Арктике. В частности, администрация Мурманской области заключила с группой S7 соглашение на строительство современного судоремонтного завода в регионе. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отметили, что проект будет осуществлен после строительства мегаверфей в Белокаменке, где строят плавучие заводы водоизмещением в сотни тыс. т. Телеграмеры уточнили, что определённую роль в этом процессе сыграло введение санкций против РФ,

С учетом совершенствования и военного судоремонта (одно строительство дока, способного принимать авианосцы, стоит дорого), можно говорить о существенном обновлении основных мощностей. И оно будет продолжено новым судоремонтным заводом, ориентированным в первую очередь на торговый флот. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV