В Иране намерены открыть производство муки из российского зерна: мнение экспертов

Также в программу включена развитие логистики через Каспий и решение финансовых вопросов.

Иран готов организовать на своей территории производство муки из поступающего из РФ зерна для экспорта в третьи страны, например, в Ирак или Афганистан. О соответствующей программе сотрудничества, предложенной во время визита делегации "Агроэкспорта", рассказал Telegram-канал "Мейстер".

Также в программу включена развитие логистики через Каспий и решение финансовых вопросов. По итогам 2021\2022 сельхозгода Иран оказался вторым среди ведущих покупателей российского зерна с показателями импорта 7,888 млн т.

Вообще Иран очень перспективный рынок – население большое, а климат засушливый, что делает страну крупным импортером зерновых (за два последних сельхозгода Иран купил 33 млн тонн). Закрепить и расширить свое присутствие на этом рынке было бы важным для России. Telegram-канал "Мейстер"

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