Эксперты прокомментировали планы на создание дронов под управлением нейросети

Авторы поста считают, что после завершения текущего конфликта человечество начнёт осваивать новую военно-техническую среду.

Президент РАН заявил о вероятности появления массивов беспилотников под управлением нейросетей. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста считают, что после завершения текущего конфликта человечество начнёт осваивать новую военно-техническую среду, в которой главной угрозой станут дроны, выполненные из общедоступных коммерческих комплектующих. Таким образом, в будущем возможно приравнивание дронов и характерных комплектующих к обороту оружия.

Этот вопрос становится еще более любопытным, учитывая, что предыдущие технические инновации в нужном масштабе могли использовать только государства, единственные, кто мог сконцентрировать нужные ресурсы и промышленные мощности. А для создания таких роев дронов хватит и частного бизнеса, в том числе не очень масштабного. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты оценили развитие российской экономики в условиях санкций.

Фото: Unsplash (Fikri Rasyid)