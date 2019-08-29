Эксперты оценили развитие российской экономики в условиях санкций

К процессу импортозамещения и поиска лояльных поставщиков без ограничения торговли стремятся всё больше государств.

По словам Владимира Путина, санкции стимулируют развитие России. Экперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что высказывание президента касается собственной промышленности, науки и рынка.

Также телеграмеры отмечают, что к процессу импортозамещения и поиска лояльных поставщиков без ограничения торговли стремятся всё больше государств.

И здесь появляются новые возможности, которые могли отсутствовать пока санкций не было, и потенциальные покупатели спокойно сидели в западной финансовой орбите и на западных финансовых решениях. И вот сочетание развития промышленности и освоения новых рыночных ниш именно в наших условиях дает, в потенциале, очень сильный стимул для развития. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что правительство РФ одобрило заключение концессии на строительство путей морским терминалам на Таманском полуострове.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)