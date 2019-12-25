Правительство РФ одобрило заключение концессии на строительство путей морским терминалам на Таманском полуострове: мнение экспертов

Пропускная способность новой железнодорожной инфраструктуры составит 14 млн т зерна и прочих продуктов АПК в год.

Правительство России одобрило заключение концессии с ООО "Таманская железнодорожная компания" на строительство подъездных путей к морским терминалам на Таманском полуострове. На это обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Пропускная способность новой железнодорожной инфраструктуры составит 14 млн т зерна и прочих продуктов АПК в год. Известно, что контрольный пакет концессионера является собственностью компании "Деметра-Холдинг", которая специализируется на экспоре продовольствия и владеет 50% акций глубоководного зернового комплекса "Тамань". На данный момент комплекс способен перегружать до 5,5 млн тонн грузов в год.

Если прибавить к этому новости о появлении на Балтике первого специализированного зернового терминала, то становится понятно, что и бизнес, и государство уверены в отличных перспективах российского АПК. И активно работают над созданием мощностей для обеспечения его экспорта. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали планы на производство Superjet в Индии.

Фото: РИА Новости (Виталий Тимкив)