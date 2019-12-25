Эксперты прокомментировали планы на производство Superjet в Индии

Ключевым для воздушного судна первое время в любом случае будет российский рынок.

Гендиректор "Яковлева" Андрей Богинский предложил организовать производство авиалайнера "Суперджета" в Индии. Новость прокомментировали Telegram-канал "Мейстер".

По мнению телеграмеров, такое решение станет хорошим подспорьем для выхода российского самолёта на самый ёмкий и растущий рынок Индо-Пацифики. Для Индии это означает расширение возможностей её гражданского авиапрома в дополнение к нацпроекту турбовинтового регионального самолета Indian Regional Jet. В любом случае ключевым для воздушного судна первое время в любом случае будет российский рынок.

Судя по словам Богинского о том, что в разных стадиях постройки находятся уже 18 лайнеров МС-21, повторения истории Ту-204, который в 1990-2000-х годах так и не смог выйти на полноценную серию, в этом случае ждать не приходится: новый российский лайнер с самого начала становится крупносерийным, и это должно серьезно облегчить его ввод в эксплуатацию и дальнейшее продвижение на рынке. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV