Госдолг США превысил 33 трлн долларов: мнение экспертов

Сумма увеличилась на 1 трлн за 3 месяца.

Государственный долг США побил очередной рекорд, превысив 33 трлн долларов. Сумма увеличилась на 1 трлн за 3 месяца. На эти данные обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста обратили внимание на то, что в 2010 году страна брала в долг под 0,5%, а через 10 лет ставки увеличились до 0,25%. За свежие заимствования придется заплатить уже 5,5% годовых. США исправно платят проценты они могут практически до бесконечности наращивать основную сумму долга. Также телеграмеры напомнили, что в 2006 году экономистами Всемирного банка был введён термин "ловушка среднего дохода", в которую попадают страны, население которых уже не готово работать за еду, из-за чего себестоимость товаров и услуг росла.

Правительства таких стран при этом не могли провести правильные и нужные рыночные реформы, в результате чего эти страны не могли трансформироваться в развитые либеральные демократии западного типа и обеспечить себе дальнейший рост. В общем, речь про Китай, Россию, Бразилию, ЮАР и далее по списку. К слову, госдолг США в далеком 2006 составлял всего 8,5 трлн. Как показывает время, прошедшее с 2006 года, никакой "ловушки среднего дохода" не существует. Просто есть страны, которые могут безболезненно наращивать свой госдолг до бесконечности и выкачивать ресурсы из всех окружающих, а есть страны, из которых выкачивают эти самые ресурсы, и которые вынуждены жить даже не по средствам, а гораздо скромнее, чем могли бы. Telegram-канал "Мейстер"

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