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Эксперты прокомментировали планы на долгосрочное финансирование дорожных проектов в РФ
Сегодня, 12:40
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Эксперты прокомментировали планы на долгосрочное финансирование дорожных проектов в РФ

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Власти подготовят долгосрочную программу субсидирования процентной ставки для привлечения к проектам внебюджетного финансирования.

Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по долгосрочному финансированию дорожных проектов. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отметили, что власти подготовят долгосрочную программу субсидирования процентной ставки для привлечения к проектам внебюджетного финансирования. Многие подобные формы уже работают в отрасли. Так, телеграмеры упомянули создание платных трасс, благодаря которым была повышена транспортная связность в европейской части страны.

Дальнейшее развитие в этом направлении позволит говорить о создании системы государственно-частного партнерства в дорожном строительстве. И такая система даст различные инструменты финансирования дорожных проектов или их сочетание в зависимости от конкретной задачи.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что к  концу года в РФ начнут серийное производство электродвигателей для дронов.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Теги: мейстер, экономика рф
Категории: Лента новостей, Новости России,

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