К концу года в РФ начнут серийное производство электродвигателей для дронов: мнение экспертов

До создания производства дроностроение в РФ будет связано с импортозамещением и диверсификацией поставщиков.

К концу текущего года в России планируют начать серийное производство электродигвталей для дронов. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты уточнили, что трудности с китайскими комплектующими для беспилотников будут возникать в любом случае, учитывая ситуацию с цепочками поставок и ростом цен. Отечественное производство в этой связи необходимо: оно будет осуществляться в разных весовых категориях. До создания производства дроностроение в РФ будет связано с импортозамещением и диверсификацией поставщиков, отметили телеграмеры.

При этом производство растет, несмотря на санкции и их ужесточение. И определенно можно сказать, что масштабы проблемы и ее важность осознаются на самом высоком уровне – учитывая то, какое внимание теме технологического суверенитета и наращивания производства промышленной продукции уделяет президент. Telegram-канал "Мейстер"

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