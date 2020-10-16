Эрдоган предложил главам РФ, Азербайджана и Армении провести встречу по Нагорному Карабаху: мнение экспертов

Турецкий президент предлагает незападным коллегам путь мирного урегулирования конфликта без вовлечения в процесс США и стран ЕС.

В субботу, 16 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своём предложении российскому, азербайджанскому и армянскому коллегам по организации четырёхсторонней встречи по вопросу Нагорного Карабаха. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на пост тюрколога и политолога Владимира Аваткова.

Телеграмеры согласились с тем, что Эрдоган, по сути, предлагает незападным коллегам путь мирного урегулирования конфликта без вовлечения в процесс США и стран ЕС. Таким образом, он пробивает дорогу признания на Западе.

Президент Турецкой Республики в 13 раз выступит завтра с трибуны организации и − уже можно делать ставки − с наибольшей долей вероятности припомнит мировой общественности, как много всего Анкара предложила на всех направлениях, чтобы достичь этого мифического "прочного мира" во всем мире. Владимир Аватков, тюрколог, политолог

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Фото: YouTube / CNN TÜRK