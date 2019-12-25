Эксперты прокомментировали идею об установлении налогового вычета для бизнеса в пользу вузов

Московские вузы уже ведут переговоры с бизнесменами по поводу установления вычета на стоимость движимого имущества или денежных средств, безвозмездно переданных образовательным организациям.

Первый ректор Московской школы управления "Сколково" Андрей Волков назвал идею о налоговом вычете для бизнеса, который готов инвестировать в высшие учебные заведения страны, несомненным благом для университетов. На это обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что московские вузы уже ведут переговоры с бизнесменами по поводу установления вычета на стоимость движимого имущества или денежных средств, безвозмездно переданных образовательным организациям. Телеграмеры считают, что инициатива достаточно перспективна.

Бизнес как никто лучше понимает, какие именно кадры необходимы экономике и какие направления исследований могут дать относительно быстрый прикладной результат. И, если у предпринимателей появится небольшой финансовый стимул дополнительно подстегнуть подобные перспективные направления, то в конечном итоге это пойдет на благо всего общества. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV