Эксперты прокомментировали восстановление движения по Крымскому мосту

В планах у страны также строительство мостов через Лену, Татарский пролив, Севастопольскую бухту.

Повреждённую в ходе террористической атаки часть Крымского моста ввели в эксплуатацию после ремонта. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

По мнению телеграмеров, сложные работы были проведены в короткий срок благодаря профессионализму российских специалистов, а также качеству оборудования и материалов.

Во-вторых, это ответ на вопрос о возможных темпах дальнейшего развития российской инфраструктуры, включая возможность строительства мостов через Лену, Татарский пролив, Севастопольскую бухту и т.д. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали визит Ким Чен Ына в Россию.

Фото: РИА Новости