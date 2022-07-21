Эксперты прокомментировали восстановление движения по Крымскому мосту

Повреждённую в ходе террористической атаки часть Крымского моста ввели в эксплуатацию после ремонта. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".
По мнению телеграмеров, сложные работы были проведены в короткий срок благодаря профессионализму российских специалистов, а также качеству оборудования и материалов.
Во-вторых, это ответ на вопрос о возможных темпах дальнейшего развития российской инфраструктуры, включая возможность строительства мостов через Лену, Татарский пролив, Севастопольскую бухту и т.д.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали визит Ким Чен Ына в Россию.
Фото: РИА Новости
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