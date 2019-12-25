Эксперты прокомментировали визит Ким Чен Ына в Россию

Поездка корейского лидера проходит насыщенно.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Россию Как пишет Telegram-канал "Мейстер", поездка проходит насыщенно.

Так, политик встретился с Владимиром Путиным на космодроме "Восточный" и провел многочасовые переговоры как в составе делегаций, так и тет-а-тет. Затем Ким Чен Ын отправился в Комсомольск-на-Амуре и Владивосток для осмотра производств гражданской и военной техники, а также Тихоокеанского флота.

Конкретные итоги встречи покрыты туманом неизвестности – стороны заявили, что обсудили широкий спектр вопросов, без подписания каких-либо договоров. Выбор вариантов для сотрудничества действительно большой – от торговли продовольствием (с этим у КНДР беда) и космонавтики (которой так восхищается Ким Чен Ын) до привлечения корейских рабочих (их очень хвалил Хуснуллин). Однако недавний визит Шойгу в КНДР, а также присутствие на встречах министров транспорта и обороны, намекают на расширение сотрудничества в этих сферах.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты оценили меры защиты персональных данных в РФ.

Фото: ТАСС / Владимир Смирнов