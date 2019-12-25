Эксперты оценили меры защиты персональных данных в РФ

В стране активно отслеживаются соблюдения правил всеми игроками рынка, которые работают как в России, так и за её пределами.

За последние годы Россия встала на путь активной борьбы за защиту персональных данных граждан. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", в стране активно отслеживаются соблюдения правил всеми игроками рынка, которые действуют как внутри границ, так и за их пределами.

Эксперты напомнили, что в начале сентября Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Twitch на 13 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей в базах данных страны. Аналогичную статью со штрафов в 10 млн рублей инкриминировали американской компании Match Group, которая владеет сервисом Tinder.

Не так давно Роскомнадзор направил в адрес компании Proxima Beta Pte. Limited запрос о подтверждении соблюдения требования российского законодательства о локализации баз данных. Если подтверждение не будет получено, в октябре ведомство составит протокол о правонарушении, который грозит штрафом до 6 млн рублей. У контролирующих органов уже возникали вопросы к конгломерату Tencent, среди сервисов которого значатся мобильные и онлайн-игры (в частности, MMO League of Legends). Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что рост несырьевого экспорта России в страны Азии составил 29%.

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