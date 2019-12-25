Рост несырьевого экспорта России в страны Азии составил 29%: мнение экспертов

Также в регион поставляют углеводороды, руду и электроэнергию, а также высокопередельную продукцию, от пищепрома до машиностроителей.

Рост несырьевого экспорта России в страны Азии вырос до 29%. Об этом сообщила генеральный директор российского экспортного центра Вероника Никишина в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023). На заявление обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры акцентировали внимание на том, что экспорт сырья в восточном направлении также претерпевает резкий рост. В регион поставляют углеводороды, руду и электроэнергию, а также высокопередельную продукцию, от пищепрома до машиностроителей.

В числе ограничивающих рост факторов Никишина там же назвала логистические возможности – и это одна из причин внимания руководства страны к инфраструктурным проектам по всей стране, и развитию промышленности на Дальнем Востоке. Расширение транспортной связности между востоком и западом страны, а также развитие промышленности на востоке становятся залогом будущего в условиях смещения центра тяжести мировой экономики в Индо-Тихоокеанский регион. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали рейтинг вовлечённости российских регионов в МСБ.

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