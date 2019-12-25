Эксперты прокомментировали рейтинг вовлечённости российских регионов в МСБ

В конце топа, с одним только исключением в виде Мордовии, стоят республики Северного Кавказа и самые малонаселенные регионы Сибири и Дальнего Востока.

Рейтинг вовлечённости населения российских регионов в малый и средний бизнес (МСБ), подготовленный РИА Новости, отражает скорее не финансовую сторону вопроса, а удобство для ведения дел. Такие мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста полагают, что лидерство Москвы, Петербурга и Новосибирска в данном случае неудивительно, так как эти 3 региона обладают высокой плотностью населения и с минимальной спецификой в части постороннего давления на предпринимателей. Гораздо более интересен для телеграмеров конец топа где, с одним только исключением в виде Мордовии, стоят республики Северного Кавказа и самые малонаселенные регионы Сибири и Дальнего Востока.

Почему с малым и средним бизнесом не очень хорошо на Чукотке, в Якутии и Еврейской автономной области, можно понять – не очень удобно выстраивать бизнес в местах, где медведя иной раз найти проще, чем еще неохваченного потенциального покупателя. А на Северном Кавказе с очевидностью предстоит еще много работы по улучшению бизнес-климата и разборке барьеров, как формальных, так и не очень. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV