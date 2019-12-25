Эксперты прокомментировали открытие новых участков трассы М-12

Власти страны решили укрепить экономику в непростые времена при помощи инфраструктурного строительства.

На прошлой неделе Владимир Путин поучаствовал в открытии северного направления Московского скоростного диаметра и новых участков трассы М-12, соединяющей Москву, Нижний Новгород и Казань. Президент также заявил о других грандиозных планах в сфере дорожного строительства. На заявление обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

По мнению экспертов, власти страны хотят укрепить экономику в непростые времена при помощи инфраструктурного строительства. Такое решение гарантированно результат в виде улучшения транспортной связности и облегчения доступа к энергоресурсам. Кроме того, этот шаг повлияет на развитие других отраслей, от сельского хозяйства до туризма.

И все заявления в этой части как самого Путина – например, о планах реализации проекта скоростной железной дороги, так и других представителей государства – например, попощника президента Максима Орешкина о мосте через Лену, укладываются, таким образом, в единую схему. И эта схема логично продолжает уже сделанное государством в этой сфере - от трассы Чита-Хабаровск до трассы "Дон" и Крымского моста. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: ГК "Российские автомобильные дороги"

