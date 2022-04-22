Минфин предложил ввести самозапрет азартных игр в РФ: мнение экспертов

По мнению авторов поста, концепция "самоограничения" выглядит любопытно и перспективно.

Минфин предложил ввести закон, согласно которому граждане РФ смогут самостоятельно запретить самим себе азартные игры. Предполагается создать специальный реестр, согласно которому граждане не смогут делать ставки на спорт и посещать казино, а исключить себя из реестра можно будет не ранее, чем через 4 месяца после попадания туда. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

По мнению авторов поста, концепция "самоограничения" выглядит любопытно и перспективно, несмотря на то, что игроманы могут уйти в подпольную нишу, котроая никем не контролируется.

Однако, если гражданин решил наложить на себя подобные ограничения, то, видимо, он понимает, что у него есть проблемы и уже идет по пути избавления от зависимости. И чем меньше "соблазнов" на этом пути у него будет, тем лучше. С другой стороны, подобные новшества никак не повлияют на тех людей, которые свой азарт умеют контролировать. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в РФ изготовят 132 спутника для системы "Марафон IoT".

Фото: Pxhere