  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В РФ изготовят 132 спутника для системы "Марафон IoT": мнение экспертов
Сегодня, 10:22
83
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В РФ изготовят 132 спутника для системы "Марафон IoT": мнение экспертов

0 0

До конца текущего года будет запущен первый тестовый спутник, а затем пройдет запуск их серийного производства.

Входящие в "Роскосмос" ИСС им. академика М.Ф. Решетнева заключили госконтракт на изготовление 132 спутников для низкоорбитальной системы "Марафон IoT". Новость прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Так, до конца текущего года будет запущен первый тестовый спутник, а затем пройдет запуск их серийного производства. Эксперты напомнили, что в планах "Марафон IoT" значится не только работа в интересах авиации, но и взаимодействие в сервисами мобильного интернета.

"Марафон IoT" прорабатывалась больше 6 лет и, наконец, переходит в стадию практической реализации. ИСС получили контракт на изготовление половины аппаратов запланированной спутниковой группировки.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск – Владивосток" планируют соединить.

Фото: Piter.TV

Теги: новости россии, российские спутники
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии