В РФ изготовят 132 спутника для системы "Марафон IoT": мнение экспертов

До конца текущего года будет запущен первый тестовый спутник, а затем пройдет запуск их серийного производства.

Входящие в "Роскосмос" ИСС им. академика М.Ф. Решетнева заключили госконтракт на изготовление 132 спутников для низкоорбитальной системы "Марафон IoT". Новость прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Так, до конца текущего года будет запущен первый тестовый спутник, а затем пройдет запуск их серийного производства. Эксперты напомнили, что в планах "Марафон IoT" значится не только работа в интересах авиации, но и взаимодействие в сервисами мобильного интернета.

"Марафон IoT" прорабатывалась больше 6 лет и, наконец, переходит в стадию практической реализации. ИСС получили контракт на изготовление половины аппаратов запланированной спутниковой группировки. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV