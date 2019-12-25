Газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск – Владивосток" планируют соединить: мнение экспертов

Также планируется расширение программы газификации, преимущественно в субъектах на востоке страны.

Вице-премьер России Александр Новак заявил о планах по объединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск – Владивосток" друг с другом, а также с Единой системой газоснабжения (ЕСГ). Статью руководителя для журнала "Энергетическая политика" прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Также планируется расширение программы газификации, преимущественно в субъектах на востоке страны. Эксперты уточнили, что ЕСГ это является огромным технологическим комплексом, связывающий объекты добычи, хранения, транспортировки и потребления газа от севера Урала до Европы и Малой Азии.

Восток нашей страны от этой сети изолирован. Планы правительства выглядят как стройка века, которая не только свяжет газопроводы Дальнего Востока между собой, обеспечивая газификацию регионов, но и соединит всю газотранспортную систему страны. Что это даст? Доступное сырье для предприятий на востоке, улучшение экологии для городов, где сейчас топят углем и мазутом, а также импульс для промышленности (нужно много труб и оборудования для прокачки газа). Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: РЭН (архив)