За первое полугодие 2023-его Германия нарастила закупку удобрений из РФ в 3,3 раза по сравнению со средним уровнем за предыдущие 5 лет. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".
Как отмечают авторы поста, себестоимость производства удобрений в европейской стране из-за энергокризиса выросла до 150%. Это привело к отсутствию рентабельности. При этом, снятие ограничений с торговли удобрениям являлась одной из ключевых задач зерновой сделки.
Это помогло бы направить российские удобрения в бедные страны, где кушают не так хорошо, как в Германии, позволить вырастить урожай на месте и накормить десятки миллионов людей. Однако, так и не выполнивший "зерновую сделку" Запад не позволил этому случиться.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали новые предложения по возобновлению зерновой сделки.
Фото: Pxhere
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