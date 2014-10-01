Себестоимость производства удобрений в европейской стране из-за энергокризиса выросла до 150%.

За первое полугодие 2023-его Германия нарастила закупку удобрений из РФ в 3,3 раза по сравнению со средним уровнем за предыдущие 5 лет. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Как отмечают авторы поста, себестоимость производства удобрений в европейской стране из-за энергокризиса выросла до 150%. Это привело к отсутствию рентабельности. При этом, снятие ограничений с торговли удобрениям являлась одной из ключевых задач зерновой сделки.

Это помогло бы направить российские удобрения в бедные страны, где кушают не так хорошо, как в Германии, позволить вырастить урожай на месте и накормить десятки миллионов людей. Однако, так и не выполнивший "зерновую сделку" Запад не позволил этому случиться. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали новые предложения по возобновлению зерновой сделки.

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