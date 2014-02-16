Эксперты прокомментировали новые предложения по возобновлению зерновой сделки

Основная инициатива по переговорам исходит от генсека ООН Гутерриша и президента Турции Эрдогана, которые не могут дать никаких гарантий относительно выполнения требований России.

В конце прошлой недели поступили новые предложения по возобновлению зерновой сделки, связанные с переподключением "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозкой активов российских компаний. Новость прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты считают, что в возможности возобновления сделки есть большие сомнения, так как перечисленные условия уже были обещаны, однако не выполнялись. Также телеграмеры подчеркнули, что основная инициатива по переговорам исходит от генсека ООН Гутерриша и президента Турции Эрдогана, которые не могут дать никаких гарантий относительно выполнения требований России.

В этих условиях остается только ждать, как будут работать рыночные механизмы с учетом постепенного смещения центра тяжести торговли российским зерном на азиатские биржи. Есть подозрения, что продовольственная инфляция в Европе продолжит расти. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Венгрия и "Росатом" подписали ключевой документ по созданию АЭС "Пакш-2".

Фото: Piter.TV