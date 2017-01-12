Работы стартуют весной-летом 2024 года.

Венгрия заключила с "Росатомом" контракт на создание АЭС "Пакш-2". В РФ начнётся производство двух реакторов для её энергоблоков. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Работы стартуют весной-летом 2024 года. К 2031-ому станция должна быть полностью подготовлена. Эксперты полагают, что у новости есть и политический подтекст.

Продолжающееся сотрудничество не самой богатой и влиятельной страны ЕС с Россией в долгосрочном энергетическом проекте показывает остальным, помимо прочего, что суверенитет вполне возможен. Если у вас есть национально мыслящие элиты, не готовые расплачиваться будущим своих соотечественников за политические амбиции заокеанского сюзерена. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что застрявший в Одессе контейнеровоз воспользовался "временным коридором" в Чёрном море.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter