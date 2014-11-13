Застрявший в Одессе контейнеровоз воспользовался "временным коридором" в Чёрном море: мнение экспертов

Из Одессы по "временному коридору" в Чёрном море вышел контейнеровоз. На новость обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По мнению телеграмеров, ключевым моментом в этой ситуации является отсутствие прихода в украинские порты кораблей, которые могут доставлять на Украину оружие. Вывезти оттуда зерно невозможно в связи с регулярным прилётом БПЛА,

Выпустить застрявший в Одессе еще до начала СВО контейнеровоз эта задача никак не мешает. В украинских портах есть еще несколько зависших иностранных судов, и, думаем, все они благополучно смогут уйти домой. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Молдавия закупила 400 млн кубометров газа по цене в $400 за тыс. кубометров.

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