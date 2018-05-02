Молдавия закупила 400 млн кубометров газа по цене в $400 за тыс. кубометров

Министр энергетики страны считает, что если возможно будет приобрести ещё 400 млн кубов по такой же цене, общая стоимость закупленного страной газа упадет до $500.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил в эфире RliveTV, что страна закупила 400 млн куб.м. газа по выгодной цене в $400 за тыс. куб. м. Чиновник считает, что если возможно будет приобрести ещё 400 млн кубов по такой же цене, общая стоимость закупленного страной газа упадет до $500. Новость прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отметили, что соглашение вряд ли было заключено прямо перед эфиром Парликова: скорее это случилось несколькими днями ранее. В понедельник стоимость газа оценивалась в $391 на лондонской бирже ICE, во вторник утром – около $405. Таким образом, сделку вряд ли можно считать "победой", подчеркнули телеграмеры.

И уж совсем неприлично выглядят эти заявления для тех, кто помнит, что в недалеком 2021 году "Газпром" предлагал Молдавии покупать газ с 25% скидкой к рыночной цене. То есть, к примеру, в понедельник Молдавия могла бы купить газ не за $400, а меньше, чем за 300. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere