Эксперты прокомментировали выступление Шойгу на заседании коллегии Минобороны

Сигналы были направлены в НАТО, а также для украинской и российской публики.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии Минобороны. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", речь руководителя имела несколько адресатов.

Как уточнили эксперты, сигналы были направлены в НАТО (о группировках у российских границ и производстве новой техники), а также для украинской публики (некий призыв саботировать принятый закон об ужесточении мобилизации), и для российской публики, которая может опасаться ударов по инфраструктуре и приграничным городам.

Российские войска умеют сбивать ракеты HIMARS и переданные Украине беспилотники, а в перспективе наша армия еще больше усилит возможности ПВО за счет текущих образцов и ЗРК нового поколения С-500, которые поступят в войска уже в 2024 году. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в РФ не одобрили поправки к законопроекту об оборотных штрафах за утечки персональных данных.

Фото: Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации