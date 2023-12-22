В РФ не одобрили поправки к законопроекту об оборотных штрафах за утечки персональных данных

В Администрации президента РФ посчитали, что в предложенных поправках не было ничего про идентификатор размера утечек, а он должен быть указан в самом законопроекте – не в КоАП.

Администрация президента РФ не одобрила поправки к законопроекту об оборотных штрафах за утечки персональных данных – отрицательный отзыв получили предложенные смягчающие обстоятельства при определении размера штрафа, среди которых пункт про компенсации пострадавшим. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как уточили авторы поста, в Администрации посчитали, что в предложенных поправках не было ничего про идентификатор размера утечек, а он должен быть указан в самом законопроекте – не в КоАП. Про то, как определять размеры компенсаций, там тоже ничего не было сказано. Телеграмеры полагают, что претензия АП понятна: неочевидно, как может работать механизм без судебных разбирательств.

Ясно, что смягчающие обстоятельства должны в том или ином виде найти отражение в финале законопроекта, но ко всему нужно подходить взвешенно. Кажется, что основная цель смягчений – мотивировать компании инвестировать в информационную безопасность, тогда они будут действительно рабочими. Это, в принципе, бизнес и сам понимает – только на прошлой неделе был подписан отраслевой стандарт защиты данных, который определяет критерии для эффективных процессов внутри системы информационной безопасности. Telegram-канал "Мейстер"

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