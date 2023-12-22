Эксперты прокомментировали встречу Путина и Алиева в Москве

Товарооборот между РФ и Азербайджаном устойчиво растет (на 17,5% в 23 году, на 23,9% в 22 году).

Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу, приуроченную к 50-летию БАМа, в Москве. Стороны обсудили рост товарооборота, реализацию транспортного коридора "Север-Юг" и вопросы обеспечения региональной безопасности. На новость обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как отметили авторы поста, выраженный позитив во многом обоснован: товарооборот устойчиво растет (на 17,5% в 23 году, на 23,9% в 22 году), а страны заметно активизировали работы над коридором "Север-Юг", призванный соединить порты Балтики с Ираном и Индией. И все это происходит вопреки давлению Запада, уточнили телеграмеры.

Эти отношения не складываются сами собой, острые вопросы между странами тоже возникают. К примеру, Карабах, где Москва выступала арбитром, стараясь учесть интересы своего союзника по ОДКБ и спасти людей в регионе. Для этого ей приходилось умеривать пыл Баку, разгоряченного победами и поддержкой Турции. Был даже момент атаки на наших миротворцев со стороны Азербайджана. Однако стороны смогли договориться, показав дальновидность и желание сохранить выстроенные связи. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали выступление Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Фото: Kremlin.ru