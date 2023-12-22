Стало известно, сколько заработал спикер ЗакСа Петербурга Бельский в 2023 году

Также, судя по приведенной председателем ЗакСа таблице, стало известно, что в его пользовании находятся квартиры по 70 и почти 58 "квадратов", жилой дом площадью 301 "квадрат", строение около 233 "квадратов" и три земельных участка площадью 740, 840 и 3,3 тыс. "квадратов".

Председатель Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга Александр Бельский опубликовал сведения о своих доходах за 2023 год. Эту информацию он разместил в личном tg-канале 27 апреля.

В прошлом году Александр Бельский заработал 7,7 млн рублей. Также, судя по приведенной председателем ЗакСа таблице, стало известно, что в его пользовании находятся квартиры по 70 и почти 58 "квадратов", жилой дом площадью 301 "квадрат", строение около 233 "квадратов" и три земельных участка площадью 740, 840 и 3,3 тыс. "квадратов". Кроме того, супруге спикера принадлежат два автомобиля – Jaguar XF и BMW X7, ее заработок составил порядка 2,5 млн рублей.

Напомню, согласно закону эти декларации должны публиковаться без указания персональных данных, и свежая уже на сайте парламента. Однако при желании любой депутат может разместить более конкретную информацию на личной странице. Что и делают многие мои коллеги. Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что в прошлом году наибольший доход получил депутат городского ЗакСа, чья прибыль превысила 210 млн рублей.

Фото: Telegram / Спикер Бельский