Продажу вейпов могут запретить в Петербурге с 1 марта 2027 года

Новый закон планируют ввести в первую очередь для безопасности детей.

Запрет на продажу вейпов в Северной столице может вступить в силу уже с 1 марта 2027 года в случае, если он будет принят в городе и Ленинградской области. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал председатель городского Законодательного Собрания Александр Бельский.

Он отметил, что сейчас в Петербурге работают более 615 точек, специализирующихся на продаже вейпов, а также около двух тысяч магазинов,где организована торговля ими как сопутствующим товаром.

Бельский обратил внимание на масштаб проблемы: среди школьников порядка 70% так или иначе пробовали вейпы. При этом, по словам парламентария, главная опасность кроется в неизвестном составе смесей — никто не может с уверенностью сказать, какие вещества попадают в организм.

Председатель Заксобрания подчеркнул, что ученые опровергли распространённое мнение о большей безопасности вейпов по сравнению с обычными сигаретами. Ситуация осложняется тем, что состав смесей постоянно меняется: сегодня в них один набор химических компонентов, завтра — другой. Из‑за такой нестабильности действующее законодательство не успевает реагировать и регулировать рынок.

Поэтому на данный момент, как отметил Бельский, единственным возможным инструментом контроля остаётся запрет. Рабочая группа Законодательного собрания уже единогласно выступила за полный запрет продажи вейпов в городе.

Ранее мы сообщали, что Петербург одним из первых в стране ограничил продажу вейпов подросткам.