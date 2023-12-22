Самый богатый депутат ЗакСа заработал 210 млн рублей за 2023 год

Четыре депутата в общей сложности заработали за 2023 год более 10 млн рублей, еще 23 человека преодолели порог в 5 млн рублей, но не достигли 8 млн рублей.

В соответствии с отчетом Законодательного собрания Санкт-Петербурга (ЗакСа), наибольший доход за 2023 год получил депутат, чья прибыль превысила 210 млн рублей. Данные о доходах парламентариев за прошлый год были опубликованы на официальном сайте Законодательного собрания.

Напомним, что определить конкретные имена тех, кто получил ту или иную зарплату, невозможно – все данные о финансах анонимны. Четыре депутата в общей сложности заработали за 2023 год более 10 млн рублей, еще 23 человека преодолели порог в 5 млн рублей, но не достигли 8 млн рублей. Остальные 22 члена Законодательного собрания получили от 4 до 5 млн рублей в 2023 году.

В отчете также содержится информация о доходах жен депутатов. Наибольший заработок был у супруги депутата под номером 28, которая за год заработала 47 млн рублей. Также отличилась жена депутата под номером 21, увеличив семейный бюджет на 25,5 млн рублей.

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Фото: Piter.TV