Подарочный набор для новорождённых в Петербурге обойдётся в 15 тысяч рублей

Учитывая, что в Петербурге за 2023 год родилось 49 тысяч малышей, в ближайшие три года на реализацию инициативы будет выделено более 2 млрд рублей.

Подарочный набор, который будут дарить семьям с новорождёнными детьми в Петербурге, будет обходиться городскому бюджету примерно в 15 тысяч рублей. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский.

Учитывая, что в Петербурге за 2023 год родилось 49 тысяч малышей, в ближайшие три года на реализацию инициативы будет выделено более 2 млрд рублей.

Состав набора пока ещё не определён, но его планируют вручать уже с 1 августа. Над содержимым подарочного комплекта работает экспертная группа, в которую вошли врачи, специалисты роддомов, общественники, производители товар для детей, молодые и многодетные мамы.

Фото: pxhere