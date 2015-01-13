Прокатом товаров для новорождённых в Петербурге до конца 2025 года смогут воспользоваться более 10 тысяч семей

Уточнить наличие предметов можно по телефону или лично в центре.

Во всех районах Санкт-Петербурга начали работу пункты проката предметов первой необходимости для новорождённых. Сервис стал частью нацпроекта "Семья" и городской программы поддержки рождаемости на 2024–2027 годы. Инициатива реализуется по поручению губернатора Александра Беглова. Об этом сообщили в Смольном.

Пункты размещены на базе Центров социальной помощи семье и детям, а также при Кризисном центре помощи женщинам. Родители могут бесплатно взять в прокат коляску, ванночку, кроватку и другие необходимые вещи для малышей до 1,5 лет. Услуга доступна неполным, студенческим и многодетным семьям, а также опекунам. Ознакомиться с полным перечнем тех, кто имеет право воспользоваться прокатом, а также с полным перечнем предоставляемых предметов также можно во всех районных Центрах помощи семье и детям.

Уточнить наличие предметов можно по телефону или лично в центре. Вскоре появится возможность оформления заявки онлайн. Заказ комплектуется и доставляется на дом бесплатно в удобное время.

Проект стал частью более широкой системы мер поддержки семей с детьми. В городе отменена плата за детские сады, расширено действие регионального маткапитала, введены выплаты студенткам, ожидающим ребёнка, и компенсации за обучение детей в колледжах и вузах. Также действует программа помощи многодетным при погашении ипотеки.

По данным на начало 2025 года, в Петербурге выдано почти две тысячи электронных медицинских свидетельств о рождении через суперсервис "Рождение ребенка", около тысячи из них стали основанием для регистрации новорожденных.

Благодаря ЭКО в Петербурге в 2025 году появились на свет свыше 1,1 тыс. малышей.

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Фото: Piter.tv