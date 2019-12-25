Благодаря ЭКО в Петербурге в 2025 году появились на свет свыше 1,1 тыс. малышей

Сегодня в Северной столице около 5% новорожденных – дети, рожденные благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям.

С начала текущего года в Петербурге благодаря ЭКО появились на свет более 1,1 тыс. малышей. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению 8 июля.

Сегодня в Северной столице около 5% новорожденных – дети, рожденные благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. В 2024 году в результате применения ЭКО родились 2,4 тыс. детей.

Акушерская служба Петербурга обеспечивает безопасность каждой женщины в период планирования и ожидания ребенка, для чего работают городской и федеральные перинатальные центры, семь родильных домов, четыре акушерских отделения стационаров, пять акушерских клиник федерального значения, а также четыре частных клиники.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года в Петербурге создано более 21 тыс. семей.

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