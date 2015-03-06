В США родился ребенок из замороженного 30 лет назад эмбриона

MIT Technology Review рассказало о том, что клиники не хотели работать с биоматериалов из-за устаревших методов его заморозки.

На территории США в штате Теннеси родился ребенок из замороженного 30 лет назад эмбриона. Соответствующая информация опубликована в специализированном издании MIT Technology Review. Известно, что родители мальчика "усыновили" эмбрион у женщины по имени Линда Арчерд, которая ранее прошла процедуру ЭКО. Медицинскому персоналу удалось создать четыре эмбриона, один из которых врачи имплантировали в матку пациентки. Остальные три были криоконсервировалны. В течение нескольких десятилетий эмбрионы хранились. Стоимость такого процесса ежегодно оценивалась в одну тысячу долларов. Позже американка решила передать эмбрионы другим семьям, так как сейчас Линде Арчерд более 60 лет. Большинство клиник страны отказывались работать с ее биологическим материалом, так как эмбрионы замораживались устаревшими методами.

Авторы MIT Technology Review называют родившегося мальчика "самым старым ребенком" в мире. Его отцом и матерью стали Линдси и Тим Пирс, которые пытались завести детей в течение семи лет. Затем пара записалась на программу усыновления эмбрионов Open Hearts. Линда Арчерд отметила, что пока что не планирует встречаться с малышом, однако его рождение она назвала "мечтой, ставшей явью".

Благодаря ЭКО в Петербурге в 2025 году появились на свет свыше 1,1 тыс. малышей.

Фото: pxhere.com