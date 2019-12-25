Какие анализы можно бесплатно сдать перед ЭКО

На российской территории можно делать по ОМС не только процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но также предимплантационное генетическое тестирование эмбрионов. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" сделала акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP Мария Милютина. Она объяснила, что тест поможет существенно повысить шансы на вынашивание здорового ребенка. По базовой программе ОМС оба партнера могут пройти бесплатное обследование, а также сдать необходимые анализы. К таковым сейчас относятся тесты на ВИЧ, гепатиты В и С, герпес и половые инфекции.
Уточним, что мужчины могут сдать спермограмму, а женщины — общий и биохимический анализ крови, гормональный профиль, общий анализ мочи, цитологическое исследование шейки матки, флюорографию, маммографию, ЭКГ и УЗИ органов малого таза. В том случае, если у близких родственников пары были какие-либо генетические заболевания, то по назначению врача у пациентов есть возможность пройти исследование хромосомного аппарата — криотипирование. Врач добавила, что вопрос особенно становится актуален для женщин позднего репродуктивного возраста, так как из-за биологических особенностей с возрастом увеличивается и количество хромосомных патологий эмбрионов.
Оно есть в любом возрасте, но до 35 лет это 30-35% эмбрионов, то есть каждый третий эмбрион может быть с хромосомной патологией, а в возрасте с 40 лет — 50%. Это синдром Дауна, Эдвардса, Патау и другие генетические синдромы.
Мария Милютина, гинеколог
Специалист рассказала о том, что в возрасте 44-45 лет девять из десяти эмбрионов, то есть 80-90 процентов имеют хромосомную патологию. Эти проценты не равны риску рождения больного ребенка, однако говорят о снижении частоты наступления беременности и вероятности невынашивания малыша.
У женщин в возрасте старше 40 лет падает эффективность ЭКО. Когда проводится генетическая диагностика, мы отбираем здоровые эмбрионы, у нас тут же увеличивается частота наступления беременности. Вероятность невынашивания беременности, которая в 44 года почти 50%, если эмбрионы не тестировать, благодаря тестам снижается до 5%.
Мария Милютина, гинеколог
Кроме ПГТА-тестирования (на анеуплоидию) существует еще тест ПГТ-М. Речь идет об исследовании на конкретное моногенное заболевание. Если пациент является носителем спинально-мышечной атрофии или муковисцидоза, то сейчас можно определить конкретное моногенное заболевание и выявить эмбрионы, которые не являются носителем такого патологического гена.
Спрос на ЭКО резко увеличился в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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