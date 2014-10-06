Спрос на ЭКО резко увеличился в Петербурге

Эксперты обращают внимание на изменение возрастной структуры пациенток: всё больше женщин старше 50 лет решаются пройти процедуру.

В Петербурге резко увеличился спрос на процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), свидетельствуют данные крупных клиник города. Основной движущей силой роста врачи называют тенденцию к откладыванию деторождения на более поздний возраст, сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.

Клиника "Скандинавия АВА-ПЕТЕР" отметила, что за первые девять месяцев 2025 года количество проведенных циклов ЭКО увеличилось на 27% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Подобную положительную динамику подтвердили и в клинике "Источник", сообщив о росте коммерческих программ ЭКО на 40% ежегодно начиная с 2022 года.

Официальная статистика, представленная комитетом по здравоохранению, также фиксирует увеличение количества родов, осуществленных посредством вспомогательных репродуктивных технологий. Сегодня каждый двадцатое рождение ребенка в Санкт-Петербурге приходится на процедуру ЭКО. В частности, за первые восемь месяцев 2025 года родилось 1716 младенцев, зачатых с помощью современных методов.

Эксперты обращают внимание на изменение возрастной структуры пациенток: всё больше женщин старше 50 лет решаются пройти процедуру ЭКО.

Дополнительным стимулом увеличения интереса к процедуре выступает государственная программа "Семья", повышая информированность населения о достижениях современной медицины. Но несмотря на позитивные тенденции, доступность ЭКО по программе обязательного медицинского страхования остаётся ограниченной. После сокращения объемов финансирования и выделенных квот в 2024 году, специалисты здравоохранения обратились к органам власти с призывом пересмотреть ситуацию и расширить возможности предоставления государственных квот на будущий год, так как существующих ресурсов недостаточно для удовлетворения существующего спроса.

