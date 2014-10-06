Петербуржцы тратят примерно 15,5 тыс. рублей на помощь родителям

Мужчины несколько чаще женщин полагают, что помогать родителям надо безусловно (53% против 49%).

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел исследование, которое показывает, что петербуржцы выделяют на поддержку родителей в среднем сумму 15 500 рублей в месяц. В сравнении с предыдущими годами отмечается небольшой рост: в 2024 году эта сумма составляла 14 200 рублей, а в 2023 году — 14 тыс. рублей.

Проведенный опрос выявил следующее распределение взглядов на финансовую помощь родителям: большинство россиян (каждый второй) убеждены, что взрослые дети обязаны обеспечивать родителей финансовыми ресурсами без особых условий. Треть опрошенных полагает, что помощь необходима исключительно в случае затруднительного финансового состояния родителей, а 7% категорически против самой идеи подобного содействия. Около 9% респондентов выразили затруднения с однозначным мнением по этому вопросу.

Анализ показал некоторые различия по полу: мужчины несколько чаще женщин полагают, что помогать родителям надо безусловно (53% против 49%). Женская аудитория чаще согласна с тем, что помощь следует оказывать только в критических жизненных ситуациях (35% против 30% среди мужчин). Также выявлено, что с возрастом уменьшатся число тех, кто отказывается помогать родным вовсе: среди молодежи до 35 лет таких набралось 10%, а среди респондентов старше 45 лет — лишь 4%. Уровень образования также имеет значение: выпускники вузов гораздо чаще готовы поддерживать родителей без оговорок (52%), нежели обладатели среднего профессионального образования (45%). Те, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц, подавляющим большинством голосов утверждают, что оказание помощи родителям обязательно (55%).

Реальная ситуация свидетельствует о широком распространении финансовой поддержки родителей: четверть россиян оказывает такую помощь регулярно, треть готова прийти на помощь по мере необходимости, а еще 8% прибегают к этому редко. Менее значимая группа (12%) утверждает, что не участвует в подобном взаимодействии с родителями и сама не пользуется их помощью. Интересным моментом является признание значительной части опрошенных (16%), что помощь поступает от самих родителей.

Показательно, что среди обоих полов одинаково часто встречаются те, кто постоянно оказывает поддержку родителям (по 22%). Тем не менее женщины чаще сообщают, что получают обратную помощь от родителей (20% против 12% среди мужчин). С возрастом число тех, кто стабильно обеспечивает родителей, закономерно растёт: среди молодёжи младше 35 лет таких 14%, а среди зрелых респондентов старше 45 лет — уже 26%. Как и следовало ожидать, молодые люди чаще получают деньги от родителей (28%).

Образование также играет свою роль: среди выпускников средних специальных учебных заведений большее число заявляет, что родители помогают им (21%), в отличие от университетских дипломатов (15%). А вот размер заработка влияет на желание помогать родителям: если среди тех, чья зарплата не превышает 50 тысяч рублей, постоянный вклад в жизнь родных осуществляют 17%, то среди получающих более 100 тысяч рублей эта доля вырастает до 25%. Представители среднего класса (доход ниже среднего) чаще получают помощь от родителей (21%).

Исследования подтверждают увеличение доли поддерживающих родителей за последние 15 лет: если в 2010 году постоянная помощь исходила от 18% населения, то теперь — от 22%; временно помогающих стало больше с 32% до 36%. Параллельно снизилось число тех, кто полагается на финансовую помощь родителей: с 26% в 2010 году до нынешних 16%.

Размер финансовой поддержки также претерпел изменения: за минувший год она увеличилась на 9%, достигнув суммы в 15 200 рублей в месяц. Традиционно самая высокая средняя сумма помощи фиксируется в Москве (18 000 рублей), второе место занимает Санкт-Петербург (15 500 рублей), третье — Красноярск (13 500 рублей). Примерно одинаковые суммы выделяются в городах Екатеринбург и Краснодар (по 13 000 рублей).

