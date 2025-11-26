Доставщик на электросамокате попал под колёса машины в центре Петербурга

Есть пострадавший.

На улице Ефимова, 4, вблизи станции метро "Сенная площадь" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и доставщика, передвигавшегося на электросамокате.

На месте аварии зафиксировано присутствие машины скорой медицинской помощи. Рядом с транспортными средствами стоят несколько человек, предположительно участники и очевидцы инцидента. На проезжей части видны брошенные вещи и предметы, предположительно принадлежащие курьеру.

Обстоятельства столкновения и степень тяжести возможных травм пострадавшего на момент публикации уточняются. Движение на участке частично затруднено.

