Аналитики рассказали о наиболее востребованных профессиях на рынке труда Петербурга

Наиболее популярными позициями оказались вакансии для менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов.

Специалисты сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда Петербурга за III квартал 2025 года и определили самые востребованные специальности среди работодателей города. Согласно отчету, в период с июля по сентябрь в регионе было размещено порядка 201,7 тыс. вакансий.

Наиболее популярными позициями оказались вакансии для менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов. Всего предложено более 14,2 тыс. позиций, с медианной заработной платой в размере 115,9 тыс. рублей. Следующими по популярности стали вакансии продавцов-консультантов и кассиров — число открытых вакансий превысило отметку в 12,4 тыс. единиц, с доходом в среднем 69,2 тыс. рублей. Третье место занимают должности упаковщиков и комплектовщиков, количество объявлений достигает почти 5,8 тыс., а средняя заработная плата составляет 90,3 тыс. рублей. За ними идут администраторы (около 5,7 тысяч вакансий, 64,9 тыс. рублей), бухгалтера (почти 5,6 тыс. вакансий, 90 тыс. рублей), повара, пекари и кондитеры (5,4 тыс. вакансий, 88 тыс. рублей), а также официанты, бармены и бариста (таких вакансий также 5,4 тыс., медианная зарплата — 78,7 тыс. рублей).

Немногим ниже показатели по количеству вакансий и уровню оплаты демонстрируют педагоги и преподаватели (4,5 тыс. вакансий, 62,8 тыс. рублей), медики (4,5 тыс. вакансий, 102,8 тыс. рублей), водители (4,4 тыс. вакансий, 115,9 тыс. рублей) и разнорабочие (4 тыс. вакансий, 88,8 тыс. рублей).

Среди представителей технического персонала особенно ценятся конструкторы и проектировщики (примерно 3,9 тыс. вакансий, средний заработок — 121,9 тыс. рублей), а также программисты и разработчики программного обеспечения (около 3,3 тыс. вакансий, медианная оплата — 163,5 тыс. рублей). Также высоко оцениваются маркетологи и интернет-маркетологи (более 3,1 тыс. вакансий, зарплата 100,1 тыс. рублей) и складские работники (также около 3,1 тыс. вакансий, уровень зарплаты — 80 тыс. рублей).

В списке менее массовых, но достаточно популярных специальностей присутствуют курьеры (почти 2,9 тыс. вакансий, доход — 146,2 тыс. рублей), медсестры и медбратья (около 2,9 тыс. вакансий, средняя зарплата — 70 тыс. рублей), уборщики помещений (примерно 2,7 тыс. вакансий, заработок — 53,4 тыс. рублей), сантехнические мастера (около 2,5 тыс. вакансий, среднерыночная ставка — 91,1 тыс. рублей) и специалисты по закупкам (примерно 2,3 тыс. вакансий, средней доход — 95,4 тыс. рублей).

За прошедший год доходы выросли практически во всех представленных категориях профессиональных направлений. Наиболее ощутимый рост зафиксирован у курьера (+28,9 тыс. рублей), разнорабочего (+14 тыс. рублей), водителей (+13,8 тыс. рублей), сотрудников отдела продаж и клиентского сервиса (+13,2 тыс. рублей), а также упаковщиков и комплектовщиков (+12,2 тыс. рублей).

Доходы увеличились и у конструкторов-проектировщиков (+12 тыс. рублей), медиков (+11,2 тыс. рублей), педагогов (+11 тыс. рублей), работников бухгалтерского учета (+10,5 тыс. рублей), обслуживающего персонала ресторанов и кафе (+10,3 тыс. рублей), сантехнических мастеров (+10,1 тыс. рублей).

Относительно скромнее повышение зарплаты отмечено у медсестер и медбратьев (+9,8 тыс. рублей), специалистов по маркетингу и интернет-продвижению (+9,7 тыс. рублей), кулинарных работников (+9,6 тыс. рублей), закупок (+8,4 тыс. рублей), офисных координаторов (+7 тыс. рублей), клининговых сотрудников (+6,9 тыся. рублей), ИТ-разработчиков (+6,3 тыс. рублей), консультантов и кассирах торговли (+6,1 тыс. рублей), складских служащих (+4,5 тыс. рублей).

Обзор рынка труда, подготовленный специалистами hh.ru, демонстрирует постепенное расширение кадрового спроса со стороны петербургских работодателей, что способствует формированию более равномерной структуры занятости, включающей как квалифицированных рабочих, так и специалистов среднего звена.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы в среднем тратят на поиск работы 5 месяцев и 5 дней.

Фото: Piter.TV