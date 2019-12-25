Петербуржцы в среднем тратят на поиск работы 5 месяцев и 5 дней

Наиболее короткие сроки поиска наблюдаются в Саратовской, Астраханской и Ульяновской областях, где трудоустройство занимает менее двух месяцев.

Аналитики компании FinExpertiza подсчитали среднее время поиска работы жителями Петербурга. Согласно данным исследования, опубликованным изданием "Деловой Петербург", петербуржцы трудоустраиваются в течение пяти месяцев и пяти дней. Тем временем, в соседней Ленинградской области процесс затягивается до шести месяцев и 25 дней. Несмотря на разницу в сроках, это всё равно быстрее, чем было годом ранее.

Показатель по региону близок к среднероссийскому уровню: по всей стране срок нахождения работы в первой половине 2025 года сократился на 9% и составил пять месяцев и восемь дней. Наиболее короткие сроки поиска наблюдаются в Саратовской, Астраханской и Ульяновской областях, где трудоустройство занимает менее двух месяцев. Напротив, наибольшие трудности испытывают жители Забайкальского края, Амурской и Магаданской областей, которым приходится искать вакансии около десяти месяцев.

Исследователи также выявили зависимость сроков трудоустройства от возраста кандидатов. Так, молодые специалисты в возрасте от 15 до 24 лет устраиваются на работу в среднем за четыре месяца, соискателям возрастной категории 25–49 лет требуется немного больше времени — около пяти-пяти с половиной месяцев. Соискатели старше 50 лет тратят на поиск работы чаще всего более полугода.

Помимо возраста, важную роль играет сфера профессиональной деятельности кандидата. Специалисты массового профиля, работающие в торговле, логистике и электронной коммерции, трудоустраиваются быстрее представителей творческих и креативных профессий.

Ранее мы сообщили о том, что порог бедности по мнению петербуржцев составляет 53 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV